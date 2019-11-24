Щонайменше 23 особи загинули під час падіння літака в Конго

У результаті падіння пасажирського літака компанії Busy Bee у Демократичній Республіці Конго на житлові будинки загинуло щонайменше 23 людини.

Про це повідомляє агенція Anadolu з посиланням на місцеві джерела.

"Щонайменше 23 людини загинули у результаті падіння приватного літака у житловому районі на сході Демократичної Республіки Конго", - йдеться у повідомленні. Офіційні особи авіакомпанії заявили, що на борту літака було 19 людей, двоє з яких були пілотами.

Читайте також: Пасажирський літак впав на житлові будинки в Конго

Джозеф Макунді, керівник служби цивільної авіації ДР Конго, додав, що рятувальники загалом виявили 23 тіла навколо місця катастрофи. Отже, серед загиблих були мешканці будинків.