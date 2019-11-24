Пасажирський літак впав на житлові будинки в Конго
Про це інформує BBC.
"Літак зі щонайменше 16 пасажирами та двома членами екіпажу врізався у будинки в місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго - йдеться у повідомленні.
#GOMA_RDC: Un crash d'avion serait à la base de plusieurs morts dans le Quartier MAPENDO. Des morts calcinés dans l'avion, et même ceux qui étaient dans le parrage où le crash s'est fait. @luchaRDC @gisele_kaj @TinaSalama2 @pascal_mulegwa @soniarolley @fatshi13 pic.twitter.com/dBsx08ZiKN— Ushindi (@eliezaireushin) 24 листопада 2019 р.
Губернатор провінції Північного Ківу Нзанзу Касівіта Карлі заявив, що внаслідок інциденту є загиблі, але не повідомив їх кількості.
Літак врізався в будинки у районі Мапендо після зльоту з міського летовища , додав він.
Літак моделі Дорньє-228 належав приватному перевізнику Busy Bee.
Він виконував рейс до міста Бені, за 350 км на північ від Гоми, однак через хвилину після зльоту сталася аварія, повідомило BBC джерело з летовища міста Гома.