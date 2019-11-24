Пасажирський літак впав на житлові будинки в Конго

У Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака, на борту якого перебували 18 людей, наразі невідомо про точну кількість загиблих.

Про це інформує BBC.

"Літак зі щонайменше 16 пасажирами та двома членами екіпажу врізався у будинки в місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго - йдеться у повідомленні.

Губернатор провінції Північного Ківу Нзанзу Касівіта Карлі заявив, що внаслідок інциденту є загиблі, але не повідомив їх кількості.

Літак врізався в будинки у районі Мапендо після зльоту з міського летовища , додав він.

Літак моделі Дорньє-228 належав приватному перевізнику Busy Bee.

Він виконував рейс до міста Бені, за 350 км на північ від Гоми, однак через хвилину після зльоту сталася аварія, повідомило BBC джерело з летовища міста Гома.