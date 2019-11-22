Аварія танкера біля Одеси: забруднення води перевищує норму у 53 рази

Відібрані на місці аварії танкера "Делфі" на Одещині проби морської води засвідчили перевищення концентрації нафтопродуктів у 53 рази.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу.

"Спеціалістами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу 22 листопада здійснено виїзд на місце події в район міського пляжу «Дельфін» та проведено відбір проб морських вод. За результатами інструментально-лабораторних вимірювань ... встановлено перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій по нафтопродуктах у 53 рази", - йдеться у повідомленні.

Екологи поінформували про це Головне управління ДСНС України в Одеській області, постійну комісію з питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків Одеської обласної ради та місцеву філію ДП «Адміністрація морських портів України».

Зазначається, що спостереження за впливом ситуації на стан морських вод у районі пригоди триває.

Керівник Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив у Facebook, що представники його відомства відповідно до закону і процедур розрахують шкоду, завдану довкіллю, аби потім звернутися з претензією щодо відшкодування збитків.

"Наразі державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько – Чорноморського округу разом з представниками АМПУ проводиться повторне обстеження місця аварійної події та повторний відбір проб у зв’язку з появою плям маслянистого складу", - написав він.

Як повідомлялося, вночі 22 листопада в районі міського пляжу «Дельфін» в Одесі виявлено підтоплений танкер «Делфі» (прапор Молдова), що ліг на мілину.

Рятувальники зняли з судна двох членів екіпажу та капітана, попри те що судновласник заборонив команді залишати борт судна і подавати сигнал SOS.

За інформацією журналістів, з корпусу танкера, що, можливо, зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, витікають нафтопродукти, а також із бочок, знесених з палуби судна.

Танкер "Делфі" спущено на воду в 1974 році в Болгарії. До 2010 року він ходив під прапором України з портом приписки Одеса. Зараз власником судна є компанія Atenia Holding Ltd, а порт приписки — Джурджулешти.