Латвія вручила послу Білорусі ноту протесту через затримання своїх громадян

Посол Республіки Білорусь у Латвії Василь Маркович був викликаний до МЗС країни, де йому вручили ноту протесту у зв'язку із затриманням латвійських громадян.

Про це йдеться в заяві МЗС Латвії, переданій кореспонденту Укрінформу.

Згідно з наявною в розпорядженні латвійського МЗС інформацією, правоохоронні органи Республіки Білорусь у період з 10 по 13 серпня необгрунтовано затримали двох громадян Латвії, до яких було застосовано фізичне і психологічне насильство. Міністерство закордонних справ Латвії звернулося з вимогою до органів влади Білорусі провести повноцінне розслідування інциденту, притягти винних до відповідальності та поінформувати про результати розслідування.

Озвучивши принципову політичну оцінку виборів президента Білорусі, МЗС Латвії вказало, що вибори 9 серпня 2020 роки не були вільними і чесними. Тому для вирішення ситуації необхідна організація нових виборів президента, які має провести ЦВК Республіки Білорусь в новому складі та в присутності міжнародних спостерігачів.

МЗС Латвії рішуче засуджує застосування фізичної сили правоохоронцями Білорусі проти мирних учасників акцій протесту і вимагає негайно звільнити затриманих протестувальників. Необхідно притягнути до відповідальності й покарати відповідних посадових осіб, які допустили застосування насильства і порушення прав людини.

Також міністерство закликало посла РБ поінформувати Мінськ, що для розв'язання внутрішніх проблем Білорусі не слід шукати зовнішнього ворога. Спроби представити Балтійські країни й НАТО ворожими силами можуть ще більше погіршити й так складні відносини з офіційним Мінськом.

З Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі Василем Марковичем спілкувався керівник Дирекції двосторонніх відносин МЗС Латвії Ілгварс Клява.

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Як повідомлялося, масові акції протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких ЦВК Білорусі оголосила перемогу Лукашенка з результатом 80,1% голосів, не припиняються з вечора 9 серпня. Силовики застосовували проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб.

Білоруські правозахисники повідомляють як мінімум про п'ятьох загиблих учасників протестів і сімох, які перебувають у критичному стані в медичних установах.