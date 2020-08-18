Латвія вручила послу Білорусі ноту протесту через затримання своїх громадян
Про це йдеться в заяві МЗС Латвії, переданій кореспонденту Укрінформу.
Згідно з наявною в розпорядженні латвійського МЗС інформацією, правоохоронні органи Республіки Білорусь у період з 10 по 13 серпня необгрунтовано затримали двох громадян Латвії, до яких було застосовано фізичне і психологічне насильство. Міністерство закордонних справ Латвії звернулося з вимогою до органів влади Білорусі провести повноцінне розслідування інциденту, притягти винних до відповідальності та поінформувати про результати розслідування.
Озвучивши принципову політичну оцінку виборів президента Білорусі, МЗС Латвії вказало, що вибори 9 серпня 2020 роки не були вільними і чесними. Тому для вирішення ситуації необхідна організація нових виборів президента, які має провести ЦВК Республіки Білорусь в новому складі та в присутності міжнародних спостерігачів.
МЗС Латвії рішуче засуджує застосування фізичної сили правоохоронцями Білорусі проти мирних учасників акцій протесту і вимагає негайно звільнити затриманих протестувальників. Необхідно притягнути до відповідальності й покарати відповідних посадових осіб, які допустили застосування насильства і порушення прав людини.
Також міністерство закликало посла РБ поінформувати Мінськ, що для розв'язання внутрішніх проблем Білорусі не слід шукати зовнішнього ворога. Спроби представити Балтійські країни й НАТО ворожими силами можуть ще більше погіршити й так складні відносини з офіційним Мінськом.
З Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі Василем Марковичем спілкувався керівник Дирекції двосторонніх відносин МЗС Латвії Ілгварс Клява.
Як повідомлялося, масові акції протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких ЦВК Білорусі оголосила перемогу Лукашенка з результатом 80,1% голосів, не припиняються з вечора 9 серпня. Силовики застосовували проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб.
Білоруські правозахисники повідомляють як мінімум про п'ятьох загиблих учасників протестів і сімох, які перебувають у критичному стані в медичних установах.