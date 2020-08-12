Латвія закликала владу Білорусі розпочати діалог з опозицією

У середу, 12 серпня, відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ Латвії і Білорусі Едгарса Рінкевічса і Володимира Макея, під час якої Рінкевічс закликав до політичного діалогу з опозицією та звільнення мирних демонстрантів.

Як передає Укрінформ, про це глава МЗС Латвії повідомив у Twitter.

«У телефонній розмові з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм ми обговорили ситуацію в Білорусі... Я закликав до деескалації ситуації, політичного діалогу з опозицією, звільнення мирних демонстрантів і журналістів», - наголосив Рінкевічс.

У свою чергу на сайті МЗС Білорусі повідомляється, що під час бесіди двох міністрів закордонних справ «колега Макея був детально поінформований про обстановку, яка складається в Білорусі після президентських виборів, і про спроби зовнішнього втручання у внутрішньополітичну ситуацію в країні». Рінкевічс у свою чергу «виклав бачення латвійської сторони поточного процесу». «Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили перспективи розвитку відносин по лінії Білорусь - ЄС. Констатовано важливість збереження каналів комунікації і подальшої підтримки діалогу між Мінськом і Брюсселем на різних рівнях», - йдеться у повідомленні МЗС Білорусі.

Раніше Олександр Лукашенко планував офіційний візит до Латвії, але зараз така перспектива здається малоймовірною.

Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч. Протести продовжилися і в ніч на середу. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб. Сили безпеки застосовували проти демонстрантів світлошумові гранати, гумові кулі і водомети. За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, понад 200 постраждалих перебувають у лікарнях. За офіційними даними, загинув один демонстрант.

Тим часом, Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона перебуває в Литві.