Кіпр розкритикував ЄС за "умиротворення" Туреччини

Кіпр розкритикував партнерів по ЄС за невпевненість, рівносильну "політиці умиротворення", у відносинах спільноти з Туреччиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відносини Туреччини з Кіпром та Грецією загострилися останнім часом через розвідку покладів нафти та газу у східному Середземномор'ї.

Заява Кіпру з'явилася після того, як Греція не змогла домогтися від інших країн ЄС твердої прихильності санкціям проти Туреччини за здійснення досліджень покладів природного газу у спірних водах, на які претендують обидві країни.

"На жаль, ми спостерігаємо боязкість з боку Європейського Союзу у прийнятті на себе істотної ролі та дотримання політики стримування", - заявив речник кіпрського уряду Кіріакос Кушіос.

Він додав, що Нікосія вітає висловлення підтримки з боку партнерів ЄС, але цього недостатньо: "Політика умиротворення та повідомлення про підтримку недостатні для того, щоб забрати у Туреччини бажання до незаконних дій".

ЄС, за його словами, потребує "більш інтенсивної" присутності у східному Середземномор'ї.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація у східному Середземноморї загострилася після того, як турецьке судно Oruç Reis, призначене для сейсмогеологічної розвідки, вийшло в море. Це викликало різку реакцію з боку Греції. Туреччина заявила про готовність реагувати рішуче та вивела в Середземне море військові кораблі для захисту дослідницького судна. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував країнам Середземномор'я знайти прийнятну для всіх "формулу". Уряд Греції звернувся до ЄС з проханням провести позачергову зустріч на рівні міністрів МЗС через напругу на морському кордоні з Туреччиною у східному Середземномор’ї.

Фото: @tcsavunma