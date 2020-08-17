Туреччина вивела у східне Середземномор’я ще одне дослідницьке судно

Туреччина вивела в район східного Середземномор’я ще одне судно для проведення сейсмогеологічної розвідки.

До суден Barbaros Hayrettin Paşa та Oruç Reis додалося Yavuz. Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на повідомлення, залишене у міжнародній морській автоматизованій системі оповіщення NAVTEX.

«Судно Yavuz перебуватиме у зазначених районах з 18 серпня до 15 вересня», - йдеться у повідомленні.

Судно проводитиме дослідницькі роботи біля берегів Кіпру в супроводі трьох кораблів підтримки та постачання: Ertuğrul Bey, Osman Bey та Orhan Bey.

Судно Barbaros Hayrettin Paşa вже перебуває в районі з 28 липня та залишатиметься до 18 вересня, Oruç Reis - до 23 серпня.

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Дослідницькі судна супроводжують та захищають військові кораблі ВМС Туреччини.

Як повідомлялося, Туреччина та Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу у водах неподалік Кіпру. Греція та ЄС стверджують, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні, Туреччина твердить, що ці води є в межах її виключної економічної зони. Минулої п’ятниці верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель закликав до деескалації напруженості між Грецією та Туреччиною в питанні розвідування запасів вуглеводнів у східному Середземномор’ї.

Фото: АА