На сході Туреччини стався потужний землетрус

На сході Туреччини стався потужний землетрусУ східній турецькій провінції Малатья стався землетрус, сила поштовхів якого досягла 5,7 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на дані дослідницького інституту Босфорського університету в Стамбулі.

Землетрус стався в провінції Малатья, в районі селища Кьорме, в районі Путурге. Епіцентр розміщувався на глибині 5 км. Перший поштовх відбувся о 12.37 за місцевим часом.

Пізніше поштовхи повторилися, але мали меншу силу. Загалом було зафіксовано ще чотири поштовхи, силою до 2,1 бала за шкалою Ріхтера.

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За попередніми даними МВС, людських жертв немає. Місцеве керівництво повідомило про руйнування житлових будинків та інших будівель, здебільшого старих. У районі працюють рятувальники Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) та місцеві підрозділи жандармерії.