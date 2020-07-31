На Філіппінах стався потужний землетрус

Поблизу філіппінського узбережжя стався потужний землетрус магнітудою 5,6.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5,6 стався за 37 км від Хінатуана, Філіппіни", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр зареєстрований на глибині 46,2 км. Землетрус стався о 09:06 за київським часом.

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Інформації про завдані збитки або постраждалих немає.

Раніше ЗМІ повідомляли про землетрус магнітудою 5,8, який стався у четвер поблизу японського узбережжя.