На Філіппінах стався потужний землетрус
Укрінформ
Поблизу філіппінського узбережжя стався потужний землетрус магнітудою 5,6.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
"Землетрус магнітудою 5,6 стався за 37 км від Хінатуана, Філіппіни", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр зареєстрований на глибині 46,2 км. Землетрус стався о 09:06 за київським часом.
Інформації про завдані збитки або постраждалих немає.
Раніше ЗМІ повідомляли про землетрус магнітудою 5,8, який стався у четвер поблизу японського узбережжя.