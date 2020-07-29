Біля Аляски втретє за тиждень стався потужний землетрус

Поблизу узбережжя американського штату Аляска стався потужний землетрус магнітудою 5,6.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5,6 стався за 41 км від Сенд Поінта, Аляска", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 40,3 км. Землетрус стався о 12:12 за київським часом.

Інформації про завдані збитки або постраждалих немає.

Як повідомлялося, 22 липня біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Вчора поблизу узбережжя Аляски стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

Фото: АА