У Південній Атлантиці стався землетрус силою 6,3 бала

Біля берегів Південних Сандвічевих островів у південній частині Атлантичного океану зафіксовано землетрус магнітудою 6,3.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Як зазначається, епіцентр підземних поштовхів зафіксовано в точці з координатами 60,783 градуса південної широти і 25,314 градуса західної довготи. У цьому районі лежать незаселені Південні Сандвічеві острови. Цей архіпелаг належить до заморської території Великої Британії Південна Георгія і Південні Сандвічеві острови.

За даними сейсмологів, осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.