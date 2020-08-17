МЗС Фінляндії: Мінськ має врегулювати ситуацію в країні без Москви

Білорусь має самостійно врегулювати ситуацію в країні після виборів президента, які відбулися 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle з посиланням на міністра закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто.

«Наша відповідь в тому, що все в руках Білорусі. Білорусь має сама вийти з глухого кута, що виник через вибори», - сказав Хаавісто, відповідаючи на запитання, що Євросоюз має відповісти Росії в ситуації з Білоруссю.

За його словами, нині Євросоюз критикує саме те, що вибори в Білорусі не були вільними. «Ми критикуємо саме те, що вибори (в Білорусі - ред.) не були вільними: кандидати не могли вільно балотуватися, міжнародні спостерігачі не були допущені, а підрахунок голосів пройшов невідомо як», - додав міністр.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення в країну.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже тиждень тривають протести громадян проти фальсифікації виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентської кампанії Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і ввійшла в нормальний ритм».

Лукашенко, у свою чергу, відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з президентом РФ Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.

Міноборони Білорусі повідомило, що з 17 по 20 серпня Білорусь проведе ряд військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литовською Республікою.

Фото: tut.by