Дружина президента Бразилії вилікувалася від COVID-19

Дружина президента Бразилії Мішель Болсонару отримала негативний результат тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Globo.

Інформацію про одужання перша леді розмістила у соцмережі разом з фотокопією результатів тесту.

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Як повідомлялося, 31 липня у дружини президента Бразилії Мішель Болсонару та ще одного члена уряду виявили коронавірусну інфекцію.

За три тижні до цього, 7 липня, президент Бразилії Жаїр Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. 25 липня його тест показав негативний результат.

Ще раніше через коронавірус було шпиталізовано 80-річну бабусю Мішель Болсонару.

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