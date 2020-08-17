Дружина президента Бразилії вилікувалася від COVID-19
Укрінформ
Дружина президента Бразилії Мішель Болсонару отримала негативний результат тесту на коронавірус.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Globo.
Інформацію про одужання перша леді розмістила у соцмережі разом з фотокопією результатів тесту.
Як повідомлялося, 31 липня у дружини президента Бразилії Мішель Болсонару та ще одного члена уряду виявили коронавірусну інфекцію.
За три тижні до цього, 7 липня, президент Бразилії Жаїр Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. 25 липня його тест показав негативний результат.
Ще раніше через коронавірус було шпиталізовано 80-річну бабусю Мішель Болсонару.
Фото: Getty Images