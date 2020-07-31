У Бразилії на COVID-19 захворіла дружина президента
Про це повідомляє Time.
«Перша леді Бразилії та п'ятий член уряду президента Жаїра Болсонару пройшли позитивний тест на новий коронавірус», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 38-річна дружина президента почувається добре, але має намір дотриматися усіх передбачених на цей випадок протоколів.
COVID-19 також виявили у міністра науки і техніки Бразилії Маркоса Понтеса. На даний момент він знаходиться на самоізоляції.
Як повідомляв Укрінформ, 7 липня президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. Раніше через коронавірус було госпіталізовано 80-річну бабусю його дружини Мішель Болсонаро.
Болсонару здав чотири тести, і останній 25 липня показав негативний результат.
Однак у напередодні президент Бразилії заявив, що у нього в легенях виявили грибок.