У Бразилії на COVID-19 захворіла дружина президента

У дружини президента Бразилії Мішель Болсонару та ще одного члена уряду виявили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Time.

«Перша леді Бразилії та п'ятий член уряду президента Жаїра Болсонару пройшли позитивний тест на новий коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 38-річна дружина президента почувається добре, але має намір дотриматися усіх передбачених на цей випадок протоколів.

COVID-19 також виявили у міністра науки і техніки Бразилії Маркоса Понтеса. На даний момент він знаходиться на самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. Раніше через коронавірус було госпіталізовано 80-річну бабусю його дружини Мішель Болсонаро.

Болсонару здав чотири тести, і останній 25 липня показав негативний результат.

Однак у напередодні президент Бразилії заявив, що у нього в легенях виявили грибок.