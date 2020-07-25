Президент Бразилії повідомив результат четвертого тесту на COVID-19

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що його останній тест на коронавірус дав негативний результат.

Про це повідомляє АР.

«Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив у суботу, що у нього був негативний результат на новий коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, це вже четвертий за рахунком тест на коронавірус, зроблений Болсонару після того, як аналіз дав позитивний результат 7 липня.

65-річний президент Бразилії не уточнив, коли саме він пройшов новий тест, проте відомо, що у середу результат тесту на коронавірус був ще позитивним.

Як повідомлялося, 7 липня президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. Раніше через коронавірус було госпіталізовано 80-річну бабусю його дружини Мішель Болсонаро.

Станом на вечір 26 липня кількість зафіксованих випадків коронавірусу у світі становить 16 051 657, одужало 9 817 081 осіб, загинуло 644 797.

У Бразилії виявлено 2 287 475 випадків коронавірусу.

фото: dpa