У президента Бразилії після COVID-19 у легенях виявили грибок
Укрінформ
Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який нещодавно перехворів на коронавірус, заявив, що у нього в легенях виявили грибок.
Про це повідомляє DW.
Болсонару додав, що напередодні відчув слабкість, після чого здав усі необхідні аналізи, і тепер приймає антибіотики.
Як повідомлялося, 7 липня президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. Раніше через коронавірус було госпіталізовано 80-річну бабусю його дружини Мішель Болсонаро.
Болсонару здав чотири тести, і останній 25 липня показав негативний результат.
Фото: dpa