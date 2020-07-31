У президента Бразилії після COVID-19 у легенях виявили грибок

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який нещодавно перехворів на коронавірус, заявив, що у нього в легенях виявили грибок.

Про це повідомляє DW. Болсонару додав, що напередодні відчув слабкість, після чого здав усі необхідні аналізи, і тепер приймає антибіотики. Читайте також: Президент Бразилії повідомив результат четвертого тесту на COVID-19 Як повідомлялося, 7 липня президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. Раніше через коронавірус було госпіталізовано 80-річну бабусю його дружини Мішель Болсонаро. Болсонару здав чотири тести, і останній 25 липня показав негативний результат. Фото: dpa