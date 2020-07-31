У президента Бразилії після COVID-19 у легенях виявили грибок

У президента Бразилії після COVID-19 у легенях виявили грибок

Укрінформ
Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який нещодавно перехворів на коронавірус, заявив, що у нього в легенях виявили грибок.

Про це повідомляє DW.

Болсонару додав, що напередодні відчув слабкість, після чого здав усі необхідні аналізи, і тепер приймає антибіотики.

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Як повідомлялося, 7 липня президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердив, що у нього виявлено коронавірус. Раніше через коронавірус було госпіталізовано 80-річну бабусю його дружини Мішель Болсонаро.

Болсонару здав чотири тести, і останній 25 липня показав негативний результат.

Фото: dpa

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