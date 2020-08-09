У Бразилії від коронавірусу померли вже понад 100 тисяч людей

Кількість жертв пандемії коронавірусу у Бразилії перевищила позначку у 100 000 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Itv.

В середньому органи охорони здоров'я фіксують близько 1 000 смертей від COVID-19 щодня. Так триває з кінця травня, протягом останнього доби в країні зафіксували 905 летальних випадків.

Таким чином, загальна кількість померлих від початку епідемії зросла до 100 543. Всього в країні зафіксували понад три мільйони заражень.

Кількість померлих унаслідок коронавірусу у Бразилії посідає друге місце у світі після США, де налічується 165 074 летальних випадків при підтверджених 5 150 060 випадках хвороби COVID-19.

Тим часом у Бразилії з метою вшанування жертв пандемії неурядова група Ріо-де-Пас встановила хрести та тисячу червоних куль на знаменитому пляжі Копакабана.

Наприкінці акції члени громадської організації випустили повітряні кулі в небо.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який сам перехворів COVID-19, є прихильником скасування карантинних обмежень, які були окремо запроваджені деякими губернаторами, котрі намагаються боротися з епідемією.

"Я шкодую про всі випадки смерті, вони вже сягають 100 000, але ми знайдемо вихід з цього", - сказав Болсонару.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 серпня у світі зафіксовано 19 811 122 випадки зараження COVID-19, з них 729 653 виявилися летальними, 12 725 906 людей одужали.

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