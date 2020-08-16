На албансько-грецькому кордоні тисячі людей застрягли без їжі і води

На албансько-грецькому кордоні застрягли тисячі людей, які хочуть встигнути потрапити у Грецію до набрання чинності рішенням Афін щодо обов'язкової ізоляції після в'їзду з 17 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці "Балканський оглядач" у Фейсбуці.

"Рішення грецької влади про необхідність 7-денної самоізоляції та негативного тесту на COVID-19 для громадян Албанії починаючи з 17 серпня викликало ажіотаж на прикордонних пунктах пропуску", - йдеться у дописі.

Зазначається, що наразі з Албанії до Греції можуть в'їхати лише громадяни з посвідкою на проживання та кілька інших категорій осіб.

Нині на кордоні албанців вибірково тестують та коронавірус; водночас КПП працюють лише вдень, з 06.00 до 22.00, і це ускладнило ситуацію.

Зараз на кордоні в регіоні Гірокастра утворилася 20-кілометрова черга, застрягли сотні машин та тисячі людей, які перебувають там без води, їжі та елементарних вигод. На допомогу громадянам були залучені медичні бригади, поліцейські та албанські військові.

Як повідомлялося, за кількістю активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення Албанія залишається у "червоній" зоні у переліку МОЗ України, натомість Греція - у "зеленому" списку.