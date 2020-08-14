У Хорватії за добу зареєстрували рекордну кількість випадків COVID-19

Влада Хорватії зареєструвала за минулу добу 180 нових випадків захворювання на коронавірус, що є рекордом для країни з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Total Croatia News.

За словами заступника міністра МВС Хорватії Даміра Трута, із близько пів сотні туристів, які заразилися коронавірусом у Хорватії, деякі вже повернулися на батьківщину.

Він додав, що на курортах люди зазвичай не дотримуються правила про соціальну дистанцію.

«У місцях, де алкоголь та музика, люди забувають тримати відстань», - сказав Трут.

За даними місцевих ЗМІ, у хорватському місті Спліт спостерігається наплив туристів із початку місяця. У місті вже переночували понад 160 тисяч людей, що становить 51% від усіх людей, які за аналогічний період минулого року були у місті.

Раніше посол України в Хорватії Василь Кирилич заявив, що країна продовжила до 31 серпня діючі умови в'їзду іноземців, зокрема українців.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 серпня у світі зафіксовано 21 068 344 випадків COVID-19. З них 757 440 стали летальними, а 13 917 952 осіб одужали.

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