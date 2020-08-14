Хорватія продовжила обмеження на в’їзд іноземців, зокрема – й українців

Хорватія продовжила до 31 серпня діючі умови в'їзду іноземців, зокрема українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері посол України в Хорватії Василь Кирилич.

«До уваги громадян України! Хорватія продовжила до 31.08.20 чинні умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії відповідно до теперішніх умов», - повідомив дипломат.

Як повідомлялося, 11 липня Хорватія ухвалила рішення про обов'язковість проходження 14-денної ізоляції для громадян третіх країн. Якщо ж у громадян є ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 48 годин, ізоляція не потрібна.

фото: Твіттер Василя Кирилича