Вибухи у Бейруті: Німеччина пропонує допомогу Лівану в обмін на боротьбу з корупцією

Німеччина заявила про готовність надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибухів у Бейруту, але натомість висунула низку умов.

Як повідомляє Укрінформ, ці умови оприлюднив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, який напередодні відвідав столицю Лівану.

Глава німецького МЗС підтвердив, що Німеччина хоче допомогти відновити Бейрут після трагедії, але очікує на появу в країні уряду, який «серйозно бореться з корупцією». Тобто допомогу у відбудові столиці Лівану Берлін пов’язує з реформами.

Завдання майбутнього для Лівану, за словами Мааса, полягає в тому, щоб повернути довіру громадян, для «чого еліта країни має переосмислити» ситуацію.

Під час візиту до Бейрута, як повідомили в МЗС ФРН, міністр передав 4 мільйони євро з обіцяної німецької екстреної допомоги Червоному Хресту та координаційному офісу ООН у Лівані.

Наприкінці минулого тижня на донорській конференції для Лівану уряд Німеччини пообіцяв надати 20 мільйонів євро.

При цьому влада ФРН не виключає, що буде готова надати й подальшу підтримку. Але, як зауважив міністр, «це має сенс лише в тому разі, якщо реформи та боротьба з корупцією будуть нарешті здійснені, якщо за словами підуть справи».

Як повідомлялося, після руйнівного вибуху в порту Бейрута, внаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення, по Лівану прокотилися протести, а минулого понеділка уряд прем'єр-міністра Гасана Діаба оголосив про свою відставку.

Фото: АА