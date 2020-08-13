Росія поширює COVID-фейки про канадських військових у Латвії

Російська пропаганда поширює дезінформацію про дислоковані у Латвії сили НАТО, суттєво завищуючи кількість хворих на COVID-19 військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC News.

“Очолювана Канадою бойова група у Латвії стала мішенню пов’язаної з пандемією дезінформаційної кампанії. Командувачі Альянсу вважають, що походить вона з Росії”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в розпал пандемії COVID-19 у деяких прибалтійських та східноєвропейських ЗМІ поширювалася інформація про те, ніби на території військової бази “Адажі”, де перебувають канадські й інші військові НАТО, виявлено велику кількість інфікованих. “Це точно було неправдою”, - розповів командувач канадської тактичної групи “Латвія” полковник Ерік Ляфорест.

За його словами, керівництво Латвії й НАТО швидко зреагувало, спростувавши інформацію. “Латвійська влада одразу внесла ясність, оскільки йшлося про підрозділи, дислоковані в їх країні. Швидко, протягом кількох годин вони прояснили ситуацію”, - зазначив командувач.

Він додав, що раніше військові протистояли дезінформації, беручи активну участь у житті місцевої громади, однак пандемія припинила цю практику. З огляду на це, посилену увагу довелося звернути на соціальні мережі. “На переконання Ляфореста, зусилля із протидії неправдивій інформації були успішними, оскільки подальших намагань посіяти розбрат не спостерігалося”, - інформує CBC News.

Загалом у Латвії в рамках операції НАТО несуть службу 540 канадських військових