Facebook додав нову функцію, щоб запобігти поширенню COVID-фейків

Компанія Facebook додала нову функцію, щоб запобігти поширенню фейків про COVID-19: перш ніж користувач обере, чи поширити допис, з'являтиметься попередження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Як зазначається, Facebook додав новий екран сповіщень, на якому з'являється інформація про статтю (наприклад, дата першого поширення та джерело).

Компанія запровадила нову функцію, щоб "допомогти людям зрозуміти новизну інформації перш ніж вони поширять її", а також направити "людей у наш Інформаційний центр COVID-19, щоб впевнитися, що люди мають доступ до достовірної інформації про коронавірус від компетентних джерел".

Нова функція розроблена на базі сповіщень платформи про новизну, які компанія запровадила у червні, щоб знизити кількість поширень посилань із застарілою інформацією, що може викривити сприйняття теперішніх подій.

Як зазначає The Verge, новий екран сповіщень є одним із заходів, які Facebook запроваджує з березня, щоб платформа не стала джерелом небезпечних коронавірусних "теорій змов" та інших форм дезінформації. На початку пандемії компанія почала розміщувати перевірену інформацію про COVID-19 від експертів згори у новинній стрічці.

У Facebook додали, що будуть блокувати ресурси із неправдивою інформацією. "Водночас ми хочемо впевнитися, що не гальмуватимемо поширення даних від достовірних джерел, тому інформація від урядових медичних організацій, а також відомих світових організацій, як-от ВООЗ, не матиме цього екрану зі сповіщенням", - зазначають у компанії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometer, станом на ранок 13 серпня у світі зафіксовано понад 20,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом із 20 806 965 випадків коронавірусу 747 258 - летальні, одужали 13 706 688 осіб. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Фото: AA