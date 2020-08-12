Facebook видалив ще сім мільйонів COVID-фейків

Соціальна мережа Facebook видалила за другий квартал цього року ще сім мільйонів повідомлень з неправдивою інформацію про коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News із посиланням на компанію.

У видалених повідомленнях містилася неправдива інформація про новий коронавірус, включаючи матеріали, які підтримували фейкові превентивні заходи та перебільшені методи лікування від COVID-19.

Як зазначили у компанії, впродовж другого кварталу, з квітня по червень, соцмережа більше опиралася на автоматичні технології для перегляду контенту на платформі, адже у той час соцмережа мала менше людських контролерів через пандемію коронавірусу.

У Facebook визнали, що через нестачу профільного персоналу вони менше видаляли матеріали, пов’язані із суїцидом, дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією.