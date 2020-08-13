Журналісти державних ЗМІ Білорусі - про звільнення колег: це не фейк, а поклик сумління

Журналісти державних ЗМІ Білорусі підготували офіційне звернення на адресу міністра інформації.

Вони наголосили, що звільнення їхніх колег - не фейк, а поклик сумління. І просять допомогти у звільненні затриманих журналістів, не позбавляти жителів країни якісного зв'язку і не перешкоджати роботі новинних порталів. Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT. by.

Лист міністру інформації Ігорю Луцькому, уточнили журналісти, буде передано йому особисто завтра. На 14 серпня представників білоруських ЗМІ запросили туди на зустріч з міністром і представниками МВС.

Підписанти нагадали, що бачать події, які відбуваються з 9 серпня у Білорусі не лише по ТВ-екранах і в стрічках офіційних медіа, а ще й на власні очі.

«Те, що сьогодні багато наших колег із державних ЗМІ звільняються, - це не фейк, не політтехнологія, не проплачена піар-акція. Це поклик сумління і неможливість спокійно дивитися на насильство, що відбувається. Вибираючи свою професію, а не місце роботи, ми уявляли, що будемо об'єктивними провідниками часом полярних думок», - зазначається у зверненні.

Там же зазначається, що за законом про ЗМІ одним з принципів роботи журналіста є різноманітність думок. Монополізація ЗМІ державними органами не допускається. «Журналісти - не учасники акцій. Згідно із законом про ЗМІ, Конституцією і міжнародним правом, вони можуть висвітлювати акції. Більше того, ЗМІ зобов'язані всебічно розповідати про події, що відбуваються. Застосування насильства з боку правоохоронців стосовно журналістів, які виконують свої професійні обов'язки, - неприпустимо», - наголошують автори звернення.

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Вони закликають Мінінформ вжити термінових заходів і посприяти в тому, щоб правоохоронні органи негайно припинили напади і затримання колег, зупинили їхні переслідування.

Також вони просять не позбавляти всіх жителів Білорусі якісного зв'язку: не відключати інтернет, не перешкоджати роботі месенджерів, інформаційних і новинних порталів. «Це перешкоджає здійсненню нами, журналістами, нашої професійної діяльності та порушує конституційне право громадян на отримання повної, достовірної, своєчасної інформації», - пишуть автори звернення.

Вони також нагадують, що застосування сили для придушення протестів має бути винятковим і крайнім заходом. І потрібно відрізняти агресивних людей і провокаторів від мирних демонстрантів, які хочуть реалізувати своє право висловлювати думку і незгоду. «Затримання, тим паче ті, що здійснюються насильницьким чином, як заявляли вже офіційно в МВС," з метою профілактики" - це незаконно і негуманно. Ми вимагаємо припинити необґрунтоване насильство і знущання стосовно вже затриманих».

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Під зверненням досі збирають підписи. На даний момент під ним вже залишили свої імена 40 осіб. Серед них - більш як десять співробітників БЕЛТА (від кореспондентів до редакторів). У тому числі Сергій Пелюшкевич, який у минулому очолював пресслужбу президента.

Також підписалися кореспонденти видань «Беларусь Сегодня», «Минская правда», «Витебские вести», «Настаўніцкай газеты», головний редактор дитячої «Смугастої газети». Плюс співробітники телеканалів ОНТ і «ТВ-3», радіо «Білорусь», журналісти TUT.BY і Onliner.

За даними Білоруської асоціації журналістів на вечір 13 серпня, залишаються затриманими 23 журналісти з усієї Білорусі.

Всього, починаючи з 9 серпня, були затримані 68 співробітників ЗМІ. А 30 осіб стали жертвами насильства й отримали травми.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі почалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб.