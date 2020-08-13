Президенти Польщі та держав Балтії висунули три вимогами Лукашенку

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі у спільній заяві в четвер висунули вимоги білоруському президенту Олександру Лукашенку, виконання яких, на їх думку, дозволить Мінську уникнути міжнародної ізоляції.

Відповідна заява розміщена на офіційних сайтах президентів цих країн, зокрема Анджея Дуди.

«Ми, президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії як регіональні сусіди Білорусі, члени НАТО і ЄС, хочемо, щоб Білорусь була стабільною, демократичною, незалежною і процвітаючою країною», - зазначається у заяві.

Глави держав задля цього закликали Лукашенка виконати три пункти: деескалація ситуації і негайне припинення застосування сили проти білоруського народу; термінове звільнення всіх затриманих учасників протесту, припинення подальшого переслідування; негайно розпочати діалог з білоруським народом, організувавши круглий стіл з національного примирення за участю представників уряду та громадянського суспільства.

Президенти закликали білоруського колегу «слухати голос своїх громадян і дозволити їм говорити вільно», що стало б «відповідним кроком до початку справжнього національного діалогу».

«Ми твердо віримо, що діалог - це завжди кращий шлях для соціального розвитку, обговорення реформ і майбутнього вашої країни», - йдеться в заяві-зверненні.

За словами президентів, якщо білоруська влада виконає ці вимоги, «двері для співпраці з міжнародним співтовариством залишаться відчиненими».

Окрім цього, президенти запропонували свої «посередницькі зусилля» для досягнення мирного врегулювання в Білорусі та зміцнення її суверенітету.

Як відомо, ЄС обмірковує можливість введення санкцій проти Мінська через останні події в Білорусі та, ймовірно, запровадить їх наприкінці серпня.

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В Білорусі вже п’яту добу поспіль тривають антивладні протести. У ніч на понеділок, 10 серпня, у містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 людей.