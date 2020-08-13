"Голос" ініціюватиме позачергову Раду через події у Білорусі - депутатка

Партія "Голос" вимагатиме скликання позачергової сесії Верховної Ради, щоб зафіксувати позицію України з приводу подій у Білорусі, а також для розгляду відповідної постанови.

Про це заявила заступниця голови партії "Голос", народна депутатка Інна Совсун. Як передає Укрінформ, відеозапис з відповідним зверненням Совсун біля посольства Білорусі оприлюднено у Фейсбуці.

"Необхідно, щоб Україна як держава висловила свою позицію. Саме тому партія "Голос" почала реєстрацію проєкту постанови Верховної Ради і буде вимагати скликання позачергового засідання українського парламенту для того, щоб розглянути цю постанову, аби зафіксувати позицію України як держави з приводу того, що відбувається в Білорусі", - повідомила Совсун.

Так, "Голос" пропонує, щоб Україна чітко сказала, що не визнає вибори в Білорусі в такому вигляді, як вони відбулися.

"Друге: ми повинні звернутися до парламентів Європи, парламентів демократичних країн з тим, аби вони так само відреагували на те, що відбувається в Білорусі. І я хочу нагадати, що коли ми з вами стояли на Майдані, ми чекали кожної вісточки з-за кордону, кожне слово підтримки для нас мало значення — воно означало, що наша боротьба не даремна", - зазначила Совсун.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, у містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

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Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.