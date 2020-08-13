Денісова вимагає від Білорусі якнайшвидше повернути українців додому
Як передає Укрінформ, про це омбудсмен написала у Телеграмі.
"Відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, влада Білорусі "повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцезнаходження наших співгромадян та надати доступ для безпосереднього спілкування з ними. Вимагаю від білоруської сторони якнайшвидше повернути українців додому", - зазначила вона.
Омбудсмен повідомила, що вона одразу після затримання звернулася до посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням встановити місцезнаходження та перевірити, чи застосовувалась до громадян України фізична сила або психологічний тиск з боку правоохоронних органів Білорусі.
Денісова також у терміновому порядку звернулась до голови Комісії з прав людини, національних відносин і засобів масової інформації Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист двом затриманим під час акцій масового протесту у Білорусі українським волонтерам Євгену Васильєву та Костянтину Рєуцькому, а також двом іншим громадянам України - Оксані Альошиній та хлопцю, чиє ім'я наразі не розголошують.
"Закликаю Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, голову ОБСЄ Еді Раму та інші міжнародні правозахисні організації сприяти забезпеченню правового захисту затриманим громадянам України", - зазначила вона.
Денісова також закликала громадян України наразі утриматися від поїздок до Білорусі.
Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня орієнтовно о 17.00 у Мінську були затримані двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що українське посольство в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання.
Посольство України направило ноти до МЗС Білорусі із запитом надати інформацію, де перебувають затримані Рєуцький, Васильєв та Альошина.
9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.
У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.
Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.