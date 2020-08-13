У Мінську за Лукашенка проголосували 64,5% виборців, за Тихановську 14,9% - ЗМІ

У Мінську за Лукашенка проголосували 64,5% виборців, за Тихановську 14,9%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

«За Лукашенка свої голоси віддали 64,5% виборців, за Світлану Тихановську 14,9%», - говориться в повідомленні.

Найактивніше за чинного президента голосували в Ленінському та Фрунзенському районах, за Світлану Тихановську - у Заводському районі.

Рішення Мінська міська комісія передала в ЦВК.

Засідання комісій з виборів президента Білорусі пройшли в усіх регіонах країни 11 і 12 серпня, проте рішення обласні комісії поки що не публікують.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів білоруських виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис.осыб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться в Литві.