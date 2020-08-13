Протести у Білорусі: Верховний суд опублікував список із більш як 500 заарештованих

Верховний суд Білорусі опублікував список з більш як 500 осіб, затриманих за час протестів у країні, починаючи з вечора 9 серпня, і засуджених до адмінарешту.

Як передає Укрінформ, список також дублює на своєму сайті TUT.by

«У зв'язку з численними зверненнями громадян у суди міста Мінська з питання розгляду справ про адміністративні правопорушення публікується список осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту 11 серпня», - йдеться у повідомленні пресслужби Верховного суду.

У ньому тільки ті, хто отримав «добу». Деяким давали 4 дні адміністративного арешту, деяким - по 25 діб. Найчастіше зустрічається термін - 15 діб.

Це перші підтверджені владою Білорусі відомості про заарештованих на протестах, але в списку є лише люди, чиї справи розглядалися в судах Мінська.

Раніше МВС лише повідомляло про більш як 6,7 тис. затриманих у Білорусі за останні кілька діб, більш як половина цих людей були затримані саме в столиці. Родичі затриманих досі не отримували жодної інформації про те, де їх тримають.

Минулої ночі із спецприймальника на вулиці Окрестина відпустили більш як 100 осіб, затриманих останніми днями. Також почали відпускати людей з ІТТ в Жодіно у передмісті Мінська. Судячи з усього, звільняли тих, у кого закінчилися 72 години з моменту затримання: у цьому разі, якщо не було суду, їх мають відпустити, згідно з КПК Білорусі.

Протести в Мінську та інших містах Білорусі тривають п'ятий день: люди вимагають перерахунку голосів на президентських виборах і звинувачують владу у фальсифікаціях. Численні акції протесту жорстоко розганяє ЗМОП, застосовуючи водомети, гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ. За офіційними даними, в лікарні звернулися більш як 250 осіб з різними травмами.

Фото: TUT.BY