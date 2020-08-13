Протести у Білорусі: Верховний суд опублікував список із більш як 500 заарештованих

Протести у Білорусі: Верховний суд опублікував список із більш як 500 заарештованих

Укрінформ
Верховний суд Білорусі опублікував список з більш як 500 осіб, затриманих за час протестів у країні, починаючи з вечора 9 серпня, і засуджених до адмінарешту.

Як передає Укрінформ, список також дублює на своєму сайті TUT.by

«У зв'язку з численними зверненнями громадян у суди міста Мінська з питання розгляду справ про адміністративні правопорушення публікується список осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту 11 серпня», - йдеться у повідомленні пресслужби Верховного суду.

Читайте також: Жодних незалежних соціологічних лабораторій у Білорусі давно немає — журналістка

У ньому тільки ті, хто отримав «добу». Деяким давали 4 дні адміністративного арешту, деяким - по 25 діб. Найчастіше зустрічається термін - 15 діб.

Це перші підтверджені владою Білорусі відомості про заарештованих на протестах, але в списку є лише люди, чиї справи розглядалися в судах Мінська.

Раніше МВС лише повідомляло про більш як 6,7 тис. затриманих у Білорусі за останні кілька діб, більш як половина цих людей були затримані саме в столиці. Родичі затриманих досі не отримували жодної інформації про те, де їх тримають.

Читайте також: Кулеба поговорив з Маасом про “Норманді” та ситуацію у Білорусі

Минулої ночі із спецприймальника на вулиці Окрестина відпустили більш як 100 осіб, затриманих останніми днями. Також почали відпускати людей з ІТТ в Жодіно у передмісті Мінська. Судячи з усього, звільняли тих, у кого закінчилися 72 години з моменту затримання: у цьому разі, якщо не було суду, їх мають відпустити, згідно з КПК Білорусі.

Протести в Мінську та інших містах Білорусі тривають п'ятий день: люди вимагають перерахунку голосів на президентських виборах і звинувачують владу у фальсифікаціях. Численні акції протесту жорстоко розганяє ЗМОП, застосовуючи водомети, гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ. За офіційними даними, в лікарні звернулися більш як 250 осіб з різними травмами.

Фото: TUT.BY

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-