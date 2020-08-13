Жодних незалежних соціологічних лабораторій у Білорусі давно немає — журналістка

Будь-який альтернативний кандидат на виборах президента Білорусі з самого початку був позбавлений можливості проводити соціологічні дослідження й екзитполи, тому що в цій країні для того, щоб займатися такою діяльністю, необхідно отримати ліцензію.

Про це в програмі «На самом деле: Мир» на телеканалі «ДОМ» розповіла журналістка білоруської служби Радіо Свобода Олена Литвинова.

«З соціологічними опитуваннями, до яких віднесли й екзитпол, теж потрібно було отримати ліцензію. На таку діяльність, наскільки я пам'ятаю, тільки дві організації мають право в Білорусі. Вони, звичайно, державні або наближені до влади. Жодних незалежних соціологічних лабораторій у Білорусі давно немає», - повідомила журналістка.

Вона наголосила, що з цієї причини в Білорусі неможливо провести опитування щодо оцінки населенням дій влади. «Неможливо провести замір, як люди ставляться до певних дій влади - небажання підвищити пенсії або небажання під час епідемії коронавірусу виділити фінансову допомогу підприємцям, яких і так мало в Білорусі. Тому всі альтернативні кандидати були позбавлені можливості отримати хоча б якісь докази», - зазначила Литвинова.

Зі свого боку, заступник директора телеканалу «Белсат» Олексій Дзіковіцький розповів, що верифікувати результати президентських виборів у Білорусі ні за допомогою ОБСЄ, ні за допомогою незалежних від влади екзитполів неможливо.

«Цього року білоруська влада чудово зачистила поле. Спостерігачі від ОБСЄ в Білорусі? Ні, їх не запросили. Переважна більшість журналістів, які збиралися приїхати у Білорусь (я маю на увазі іноземні ЗМІ), щоб висвітлювати вибори, - їх теж не акредитували. У МЗС Білорусі послалися на те, що для цього має зібратися спеціальна комісія, яка приймає рішення про акредитацію іноземних кореспондентів, але в зв'язку з коронавірусом вона не може зібратися. Хоча сама білоруська влада довгий час заперечувала взагалі існування епідемії в Білорусі. Ну і зараз не особливо, так скажімо, до цього серйозно ставляться. Тож білоруська влада чудово зачистила собі поле», - заявив він.

Своєю чергою, Литвинова підтвердила, що всі недопуски і заборони журналістам білоруська влада пояснювала епідемією і необхідністю дотримуватися дистанції, а виборчі комісії заздалегідь проводили репетиції, як вони будуть проводити підрахунок голосів.

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«По-перше, не слід забувати, що влада цілеспрямовано 26 років створювала своєрідну систему виборів. І навіть цього разу були такі факти, коли деякі виборчі комісії проводили репетиції, як вони будуть проводити підрахунок голосів, яку кількість голосів буде оголошено за того чи іншого кандидата. Тут у принципі ще на допомогу владі прийшла епідемія коронавірусу, яку в Білорусі оголосили психозом, потім цей психоз перемогли. Але коли приймали рішення про акредитацію журналістів, наприклад, або про допуск білоруських журналістів на підсумкові заходи ЦВК, то все пояснювалося виключно епідемією коронавірусу. Що необхідно дотримуватися дистанції, необхідна менша кількість присутності осіб і т.д.», - розповіла журналістка.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі почалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили як мінімум 250 осіб.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться в Литві.

Фото: Наша Ніва