Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 900 тисяч

У Російській Федерації за минулу добу зареєстровано 5 054 нові випадки коронавірусу, загальна їх кількість зросла до 900 745.

Як передає Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу було виявлено в Москві - 689 осіб, 167 - у Свердловській області, 161 - в Петербурзі, 152 - у Підмосков'ї.

За вівторок від COVID-19 в країні померли 128 пацієнтів. Загалом з початку епідемії - 15 231. За минулу добу одужали 7 104 осіб, всього з початку поширення коронавірусу - 708 900.

За даними Росстату, в червні 2020 року в РФ померло на 25 тис. громадян більше, ніж роком раніше, тобто смертність зросла на 18,6%. При цьому офіційно коронавірус названий причиною смерті тільки у 5 448 осіб.

Станом на ранок 12 серпня у світі зафіксовано 20 541 757 випадків COVID-19, з яких 746 325 - з летальним результатом, 13 460 489 осіб одужали.