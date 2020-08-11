У Білому домі розкритикували російську вакцину від COVID-19

Як передає Укрінформ, про це Конуей сказала в етері телеканалу Fox News.

Чиновниця заявила, що США дотримуються "набагато більш суворих" стандартів у розробці вакцин, ніж РФ.

"Ці стандарти визначаються Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, а у Росії, як я зрозуміла з російської заяви, справи йдуть зовсім не так... Ми маємо шість потенційних вакцин на третій стадії розробки, а вони, судячи з усього, навіть не дійшли до цього", - зазначила Конуей.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, в РФ зареєстрували першу вакцину від коронавірусу. За його словами, одна з його дочок вже зробила щеплення цією вакциною.

Станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано 20 254 685 випадків коронавірусу, з яких 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у складному або критичному стані.

У Російській Федерації на ранок вівторка загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 895 691.