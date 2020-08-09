Білл Гейтс застерігає від поспішної вакцинації проти COVID-19

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що система тестування на COVID-19 в Америці неадекватна та попередив про небезпеку поспішної вакцинації населення без належних випробувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Blaze.

Зокрема, на запитання про затримку результатів тестування на COVID-19, Гейтс сказав, що американське тестування на коронавірус - це неефективна система.

"Більшість усіх тестів у США - повністю марні", - сказав Гейтс. Він вважає, що тести на коронавірус мають показувати результат моментально.

Що стосується вакцини проти COVID-19, то Гейтс висловив занепокоєння з приводу поспішної розробки вакцини, без належного тестування.

На його думку, це може статися у Китаї та Росії. "Б'юсь об заклад, що там незабаром буде кілька вакцин, що надійдуть для пацієнтів без повного нормативного тестування". Водночас мільярдер констатував, що потрібно щонайменше три-чотири місяці лише для того, щоб дослідити побічні ефекти вакцини.

Також Гейтс підтвердив, що його фонд витратить 150 мільйонів доларів на забезпечення бідних громад вакциною проти COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 серпня у світі зафіксовано 19 811 122 випадки зараження COVID-19, з них 729 653 виявилися летальними, 12 725 906 людей одужали.