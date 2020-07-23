Для повного захисту від COVID-19 буде потрібно кілька доз вакцини – Білл Гейтс

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс висловив думку, що повний захист від зараження новим коронавірусом зможе забезпечити лише ін'єкція декількох доз потенційної вакцини.

Про це мільярдер і філантроп заявив у інтерв’ю для CBS.

"Жодна з вакцин на даний момент не виглядає так, ніби вона буде працювати з введенням однієї дози. З самого початку це була лише надія", - зазначив Білл Гейтс.

Філантроп, що пожертвував на боротьбу з інфекцією 300 млн доларів, заявив про необхідність глобальних зусиль для поширення вакцини по всьому світу.

"Якщо ви прагнете повністю бути перешкодою для передачі (коронавірусу), то вам потрібно охопити 70-80% (населення) в глобальному масштабі. Це неймовірно великі цифри", — зазначив підприємець.

Раніше Гейтс, який ще з 2015 року попереджав про потенційну загрозу пандемії, визнав, що "буде багато невизначеностей" щодо ефективності будь-якої вакцини, але підкреслив, що препарат "з часом покращиться".

Він також піддав критиці заяви президента Дональда Трампа про найнижчий рівень смертності від коронавірусу у США в порівнянні з іншими країнами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 липня у світі загалом підтверджено більше 15,3 мільйона випадків COVID-19.