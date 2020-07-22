ЄС виділив ще €100 мільйонів на пошуки вакцини проти COVID-19

Єврокомісія виділила додатково 100 млн євро для розробки вакцини проти COVID-19.

Про це йдеться на сайт Єврокомісії.

«Єврокомісія виділяє 100 млн євро для співфінансування заклику від Коаліції з інновацій в епідемічній готовності (CEPI) щодо підтримки швидкої розробки вакцини проти коронавірусу. ЄС надає таку підтримку в рамках загального зобов’язання Єврокомісії інвестувати 1 млрд євро в рамках європейської програми з інновацій і досліджень «Horizon 2020» у терміново необхідні дослідження та інноваційні рішення з розробки тестів для діагностики, лікування, вакцинації та інших запобіжних засобів для протидії поширенню коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, організація глобального партнерства CEPI була створена у 2017 році для розробки вакцин проти майбутніх епідемій. Зараз ця коаліція опрацьовує різні варіанти вакцини проти COVID-19. Фінансування, яке організація отримає за програмою «Horizon 2020», призначене для проведення досліджень та пошуку інновацій, але не передбачає заходів з виробництва вакцини.