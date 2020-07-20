Британія замовила 90 мільйонів доз вакцини від COVID-19

Уряд Великої Британії домовився про постачання 90 млн доз вакцин від коронавірусу, що знаходяться зараз на етапі клінічних випробувань.

Про це повідомляє ВВС. "Уряд Великої Британії підписав контракти на поставку 90 млн доз перспективних коронавірусних вакцин", - йдеться в повідомленні. Як зазначає видання, ця угода доповнить 100 млн доз вакцини Оксфордського університету, яку розробляє AstraZeneca. Уряд Британії забезпечив доступ до вакцин, які використовують три абсолютно різних підходи: дози оксфордської вакцини створено з генно-інженерного вірусу, 30 млн доз вакцини BioNtech/Pfizer вводять в організм частину генетичного коду коронавірусу, а 60 млн доз Вальнева використовують неактивну версію коронавірусу. Читайте також: У Британії оприлюднили перші результати випробування на людях вакцини від коронавірусу Використання різних типів вакцин максимально збільшує ймовірність того, що одна з них спрацює. Фото: news.sky.com