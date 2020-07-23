Ляшко прогнозує, що навесні людство отримає вакцину від COVID-19

Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припускає, що навесні 2021 року людство матиме вакцини від COVID-19.

Про це він розповів в ефірі Українського радіо.

"З коронавірусом ми справимося. Сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, надалі це будуть або препарати для лікування, або вакцина, оскільки розробки вакцини ведуться. Сім вакцин переходять в третю клінічну стадію. Я думаю, навесні у нас будуть вакцини і ми тоді будемо справлятися з вірусом ефективніше", - сказав Ляшко.

Заступник міністра охорони здоров’я наголосив, що сьогодні весь світ бореться із пандемією, проте навіть введені безпрецедентні карантинні заходи призвели до понад 15 млн випадків у світі, з яких понад 600 тисяч — летальні.

Нагадаємо: раніше Всесвітня організація з охорони здоров'я заявила, що у світі зараз проводять тестування на людях 17 потенційних вакцин від коронавірусу COVID-19.

Наразі у світі тільки за офіційно підтвердженими даними вже понад 15 мільйонів людей інфікувалися коронавірусною хворобою.