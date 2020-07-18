Ляшко дав поради, як не “підчепити” інфекцію на пляжі

Купаючись у забруднених водоймах, можна "підчепити" інфекційні захворювання.

Про це у Facebook написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Треба пам’ятати, що є елементарні правила безпеки, яких треба дотримуватись, щоб відпочинок не закінчився в інфекційному стаціонарі. І цього разу мова йде не про коронавірус - відкриті водойми не вважаються джерелом передачі нової коронавірусної хвороби. На цей раз про лямбліоз, лептоспіроз, ротавірус, гепатит А, холеру, шигельоз, сальмонельоз і навіть черевний тиф. Ці інфекції можна "підчепити", купаючись у забруднених водоймах", - зазначив Ляшко.

Щоб не захворіти, для відпочинку треба обирати водойму та пляж із відповідним дозволом; не пити воду із водойми, не мити в ній овочі та фрукти; не купатися при наявності пошкоджень шкіри, ГРВІ; не ковтати під час купання воду з водойми; не вживати алкоголь, не купатися у водоймах з домашніми тваринами і там, де плавають качки.

Симптоми можливого інфікування можуть виявитися майже відразу, але іноді це відбувається через кілька днів або навіть через пару тижнів після купання у водоймі.

За словами Ляшка, небезпечними симптомами є свербіж, висипання на шкірі та слизових, виділення зі статевих органів, диспепсичні розлади, підвищення температури. У цих випадках треба терміново звернутися до лікаря.