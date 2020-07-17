Брудна вода: в Одесі й Затоці “забракували” п’ять пляжів

Морська вода біля двох пляжів Одеси і трьох пляжів Затоки не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам.

Про це розповів 17 липня на брифінгу головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проби морської води, досліджені фахівцями лабораторного центру МОЗ, свідчать про незадовільну якість морської води станом на 17 липня біля пляжів "Аркадія" та 16-ї станції Великого Фонтану в Одесі та в рекреаційній зоні селища Затоки, зокрема, біля пляжів "Центральний", "Сонячний" і "Лиманський", - зазначив Гончаров.

За його словами, усього досліджено на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води, взяті у зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеської області.

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Також досліджено морську воду в контрольних точках на санітарно-хімічні показники - усі проби відповідають гігієнічним вимогам.

Як повідомлялося, Одеська міськрада заборонила купання на пляжі "Дельфін", де водолази та інші фахівці встановлюють понтони всередину корпусу аварійного танкера Delfi для підняття його з мілини.