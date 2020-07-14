В Одесі різко зросла кількість хворих на гострі кишкові інфекції

В Одесі за тиждень більш як на 54% зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції.

Про це повідомляє пресслужба мерії, посилаючись на інформацію Одеського обласного лабораторного центру МОЗ.

"Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня збільшилася на 54,2%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 91 випадок. Значну кількість хворих склали діти віком до 17 років - 50,5%", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що морська вода біля узбережжя Одеси не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

"У рекреаційних зонах морського водокористування досліджено на санітарно-мікробіологічні показники 48 проб морської води, з яких 31 проба не відповідала гігієнічним вимогам. Нестандартні проби морської води виявлені на всіх міських пляжах", - зазначається в повідомленні.

Водночас дослідження на санітарно-хімічні забруднення показали, що 27 проб морської води відповідають нормативам .

Тим часом температура морської води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, 14 липня становить 24°С. Однак тисячі одеситів і гостей міста та інших курортних зон продовжують ігнорувати рекомендації Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та місцевої влади - утриматись від купання в морській воді через виявлену кишкову паличку.