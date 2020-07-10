Морська вода на пляжах Одеси, Затоки та Сергіївки не відповідає нормам – МОЗ

Морська вода біля узбережжя Одеси, Затоки і Сергіївки станом на 10 липня не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Про це повідомляє Одеський лабораторний центр МОЗ .

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси і на пляжах Овідіопольського, Лиманського, Білгород-Дністровського, Кілійського і Татарбунарського районів Одещини досліджено 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники. Не відповідають нормативним вимогам 32 проби (пляжі Одеси, смт. Затока (район «Центральний»), рекреаційна зона смт. Сергіївка ("Сільський пляж")", - йдеться у повідомленні.

На санітарно-хімічні показники було досліджено 21 пробу морської води, усі відповідають гігієнічним вимогам.

Варто зазначити, що температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, 10 липня становить 24°С. І тисячі одеситів та гостей міста й інших курортних зон продовжують ігнорувати рекомендації Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та місцевої влади – утриматися від купання в морській воді через виявлену кишкову паличку.

Раніше завідувач відділом організації санітарно-епідеміологічних досліджень ДУ "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Олена Варецька повідомила журналістам, що проби морської води, взяті на відстані 5 і 50 метрів від міських пляжів, свідчать про наявність мікроорганізмів, які можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту. Йдеться про забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички). Це означає, що морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормативам, і в ній купатися не можна.