В Одесі не рекомендують купатися на всіх пляжах – мерія

Морська вода у пляжних зонах Одеси за результатами лабораторних досліджень має незадовільну якість. Тому одеситам і гостям міста рекомендують утриматися від купання до особливого розпорядження.

Про це у середу, 8 липня, повідомляє офіційний сайт міста Одеса.

"За інформацією ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ", за результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 30 червня, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси, за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах міста. Рекомендація діє до особливого розпорядження.

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Раніше завідувач відділом організації санітарно-епідеміологічних досліджень ДУ "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Олена Варецька повідомила журналістам, що проби морської води, взяті на відстані 5 і 50 метрів від міських пляжів, свідчать про наявність мікроорганізмів, які можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту. Водночас, додала вона, пляжі для відпочивальників не закриватимуть, бо це порушення конституційних прав людини. Кожен має вирішувати самостійно: купатися чи ні.

За даними метеопоста, температура води біля узбережжя Одеси станом на 8 липня становить 25 °С.