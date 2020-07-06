У морі на пляжах Одеси виявили кишкову паличку

Морська вода біля узбережжя Одеси, проби якої взято на відстані 5 і 50 метрів від міських пляжів, не відповідає стандартам.

Про це повідомила журналістам завідувач відділом організації санітарно-епідеміологічних досліджень ДУ "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Олена Варецька.

"Проби морської води, взяті на відстані 5 і 50 метрів від міських пляжів, свідчать про наявність мікроорганізмів, які можуть викликати захворювання шлунково-кишкового тракту. Йдеться про забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички). Це означає, що морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормативам", - зазначила Варецька.

Водночас вона додала, що пляжі для відпочивальників не закриватимуть, бо це порушення конституційних прав людини. Кожен має вирішувати самостійно: купатися чи ні.

За даними метеопоста, температура води біля узбережжя Одеси станом на 6 липня становить 24°С.

Фахівці Держпродспоживслужби ще 1 липня застерегли від купання біля 5 пляжів Одеси через так зване цвітіння води, спричинене розкладанням водоростей, не рекомендували також споживати виловлені біля берега рибу та інші морепродукти.

Отруйні речовини, які супроводжують "цвітіння" морської води, здатні накопичуватись в організмах морських мешканців, пояснили фахівці.