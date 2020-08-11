В Індонезії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19

В Індонезії розпочалися випробування на людях CoronaVac, потенційної вакцини проти коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

У тестуванні, яке триватиме шість місяців, візьмуть участь 1 620 добровольців, серед яких губернатор провінції Західна Ява.

Зазначається, що китайська потенційна вакцина CoronaVac, розроблена компанією Sinovac Biotech, є однією з небагатьох вакцин, що перебувають у третій фазі клінічних випробувань або широкомасштабного тестування на людях. Це останній етап перед отриманням дозволу від регулятора на повноцінний випуск вакцини.

У разі успіху тестування країна планує виробити 250 млн доз.

Наразі в Індонезії вже підтверджено понад 127 тис. випадків захворювання на коронавірус, з яких понад 5,7 тис. стали летальними.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано 20 254 685 випадків коронавірусу, з яких 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.