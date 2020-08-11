У Білорусі будуть конфісковувати автівки, які використовуються для блокування руху

Влада Білорусі попередила, що приватні транспортні засоби, які використовуються для блокування руху транспорту, будуть вилучатися у власників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція БЕЛТА.

Автомобілі, що використовуються для блокування руху транспорту, є предметом злочину. У зв'язку з цим вони будуть конфісковуватись у власників та визнаватись речовими доказами, повідомили БЕЛТА у Слідчому комітеті Білорусі.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу у зв’язку з навмисним блокуванням транспортних комунікацій у Фрунзенському районі Мінська ввечері 10 серпня.

Слідчо-оперативна група оглянула місце події та відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 310 КК (навмисне блокування транспортних комунікацій). "Відповідно до кримінально-процесуального законодавства, автомобілі, що використовуються для блокування транспортних засобів, є предметом злочину та служать засобом встановлення фактів кримінальної справи, у зв'язку з чим вони будуть конфісковуватись у власників та визнаватись речовими доказами". - підкреслили у Слідчому комітеті.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

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За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до тривалих протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

У ніч на вівторок протести у Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.

Фото: Tyt.by