Почала роботу міжнародна конференція для допомоги Лівану

Міжнародні лідери зібралися, щоб обговорити допомогу Лівану на донорській конференції, організованій президентом Франції Еммануелем Макроном та Організацією Об'єднаних Націй.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Конференція спрямована на підтримку Лівану у зв'язку з вибухами у столиці країни Бейруті 4 серпня, внаслідок яких загинули 220 людей.

"Мета цієї конференції полягає в тому, щоб ми об'єдналися, об'єднали наші ресурси найближчими днями та тижні для задоволення потреб населення Бейрута", - сказав Макрон, на відкритті донорської конференції в неділю.

Окрім пошкодження майже половини міста та травмування тисяч мешканців, вибухи, що сталися 4 серпня, вплинули на економіку країни, яка переживає найгіршу рецесію протягом тривалого часу.

Конференція відбувається через відеозв'язок.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Фото: АА