Почала роботу міжнародна конференція для допомоги Лівану
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.
Конференція спрямована на підтримку Лівану у зв'язку з вибухами у столиці країни Бейруті 4 серпня, внаслідок яких загинули 220 людей.
"Мета цієї конференції полягає в тому, щоб ми об'єдналися, об'єднали наші ресурси найближчими днями та тижні для задоволення потреб населення Бейрута", - сказав Макрон, на відкритті донорської конференції в неділю.
Окрім пошкодження майже половини міста та травмування тисяч мешканців, вибухи, що сталися 4 серпня, вплинули на економіку країни, яка переживає найгіршу рецесію протягом тривалого часу.
Конференція відбувається через відеозв'язок.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.
В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.
Фото: АА