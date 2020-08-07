Вибухи у Бейруті: у Туреччині відстежили рух судна із селітрою

Судно Rhosus із вантажем 2750 тонн аміачної селітри, вибух якої призвів до значних руйнувань у Бейруті та численних жертв, пройшло через Босфор уранці 2 липня 2013 року.

Як повідомляє власкор Укрінформу, фото, яке зафіксувало судно того дня, оприлюднив турецький телеканал CNN Turk.

«Rhosus пройшов через Босфор із 2750 тоннами аміачної селітри на борту 2 липня 2013 року о 08:18», - повідомляє телеканал.

Він також висунув версії, чому судно не прослідувало далі до Мозамбіку, куди прямувало з грузинського порту Батумі, а опинилося у порту Бейрута.

За першою версією, Rhosus отримав ушкодження, прямуючи до Суецького каналу, й був вимушений зайти в порт Бейрута. Друга версія - російський власник судна мав борг за пальне, через що воно не могло пройти Суецький канал. Тому Rhosus, відбуксирували до порту Бейрута.

«Портові чиновники заявили, що судно старше 30 років не могло здійснювати перевезення таких вантажів, тим більше, що Rhosus не сплатив портові збори. Корабель та його екіпаж були покинуті в Бейрутському порту», - зазначив телеканал.

Шестеро членів екіпажу повернулися додому, капітана та ще трьох моряків змусили залишитися на борту. Дозвіл капітану й іншим членам команди зійти на берег та повернутися додому було отримано через суд, на це пішло близько року. Після того вантаж забрали та розмістили на складах, де він зберігався до останнього часу.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок яких загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців Бейрута залишилися без житла. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибухів у порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.