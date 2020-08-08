Російська пропаганда сіє у Грузії страх і недовіру - експерт

Російська пропаганда намагається роз'єднати громадян Грузії, сіючи страх, недовіру і розчарування.

Про це сказав керівник центру стратегічних комунікацій «Грузія», засновник Легіону інформаційної оборони, екскерівник департаменту стратегічних комунікацій Гіоргі Молодіні під час онлайн-круглого столу в Укрінформі на тему: «Російсько-грузинська війна 08.08.08 - невивчений урок для України і світу».

«Російська пропаганда намагається зробити розрізненою позицію громадян, щоб вони не об'єдналися і не зрозуміли простої думки, що Росія - це ворог, з яким потрібно боротися спільними силами. Грузія зараз розрізнена, і це головна проблема. Це робиться силами російської пропаганди, вони сіють страх і недовіру між грузинами», - зазначив Молодіні.

За його словами, почуття страху підкріплюється і цілком реальними викраденнями грузинських військовослужбовців, яких катують і навіть убивають.

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Російська пропаганда в Грузії також має на меті посіяти розчарування і відсутність віри в майбутнє.

«Без віри в майбутнє, що завтра ми будемо мати якогось доброго партнера, щоб створити спокійну демократичну державу. І це не дає можливості розвиватися. Немає віри в майбутнє - немає і мети, коли ніхто нічого не хоче робити», - пояснив Молодіні.

Грузинський експерт узяв участь у круглому столі, присвяченому річниці військового вторгнення РФ до Грузії 2008 року й організованому неурядовою організацією «Міжнародний центр протидії російській пропаганді» (МЦПРП). Команду Центру становлять колишні офіцери ЗСУ, учасники бойових дій, добровольці, дипломати, фахівці з комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, які об'єднали свої знання і досвід для протидії руйнівним інформаційним впливам.

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Як відомо, 8 серпня 2008 року війська Російської Федерації вдерлися на територію Грузію. Бої точилися біля Цхінвалі, авіація РФ бомбила околиці Тбілісі. 12 серпня місто Горі зазнало бомбардування касетними бомбами. Це все РФ називала операцією «примушування Грузії до миру».

Унаслідок війни, яка тривала п'ять днів, окуповано п'яту частину території Грузії.

Фото: AA