У Білорусі затримали керівника штабу кандидата в президенти Черечня

Про це Черечень повідомив TUT.by, передає Укрінформ.

«Його міліція забрала з виборчої дільниці Столбцовського виборчого округу, де Микола був спостерігачем. По-моєму, йому зараз інкримінують ст. 23.34 КоАП «Організація несанкціонованого масового заходу», але я поки що не розумію, до чого це, ми з'ясовуємо», - розповів Черечень.

Як пише видання, на відео, яке опублікувала команда Черечня, видно, що до Лисенкова підходить міліціонер і каже, що стосовно керівника штабу розпочато адміністративний процес за ст.23.34 і він має проїхати до Столбцовського РУВС для проведення перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, раніше співробітники МВС Білорусі в Мінську затримали керівника штабу кандидата в президенти країни Світлани Тихановської - Марію Мороз.

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Після роз'яснювальної бесіди її відпустили.

Вибори президента в Білорусі заплановані на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала і Віктора Бабарико. Останній взагалі перебуває в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни, тому що у нього була інформація, що затримають і його.

Фото: TUT.by